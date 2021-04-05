Волонтери збирають кошти на цитоцентрифугу, яка рятуватиме життя дітей

Волонтери благодійного фонду «Намалюй щастя» збирають гроші на цитоцентрифугу «Цитоспін 4». Апарат необхідний Полтавському відділенню дитячої онкогематології для проведення сучасної та своєчасної діагностики онкогематологічних захворювань.

Засновниця фонду кременчужанка Тетяна Ященко розповіла, що вартість приладу становить 15 071 євро. Станом на 2 квітня БФ «Намалюй щастя» для придбання приладу вже зібрано 223 617 гривень.

- Даний прилад є вкрай необхідним для проведення сучасної та своєчасної діагностики онкогематологічних захворювань, а також протягом всього процесу лікування онкогематологічних хвороб! Найголовніше на початку лікування провести якісну діагностику і не втратити час.

Завдяки цьому обладнанню ми зможемо збільшити шанси на успішне одужання дітей.



Вартість приладу становить 15 071 євро. Станом на 2 квітня БФ «Намалюй щастя» для придбання приладу вже зібрано 223 617 гривень.



Просимо Вашої допомоги в такій важливій справі для маленьких пацієнтів, членів їх родин та медичних працівників онкогематологічного відділення, - поділилася волонтерка Тетяна Ященко.