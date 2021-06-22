«Молодь обирає книгу»: Кременчужан кличуть пограти в настільні ігри та вивчити молодіжний сленг

День молоді – це свято творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові і романтики. Сучасна молодь йде в ногу з часом, активно розвивається, знає чого хоче від життя, вона смілива до експериментів та нових звершень.
До Дня молоді бібліотека-філія №3 організовує вуличну книжкову виставку «Молодь обирає книгу», на якій представлено книжки різних жанрів та тематики, світові бестселери.
Усі охочі будуть мати змогу прийняти участь у конкурсі на знання молодіжного сленгу.
Бібліотекарки презентують найпопулярніші серед молоді настільні ігри.
Приємний бонус для відвідувачів виставки: створення власноруч книжкової закладки, світлини біля яскравої фотозони та гарний настрій Вам гарантовано.
Молодь чекатимуть 24 червня о 15:00, за адресою: вул. Республіканська, 65.