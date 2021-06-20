Кременчук, Культура, Афіша

22 червня у Кременчуці відкриється виставка «Пам'ять»

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Виставка відкриється до Дня скорботи і вшанування памяті жертв війни

22 червня о 15.00 у 2 корпусі ВПУ №7 відкривається фотовиставка «Пам'ять», яка присвячена Дню скорботи і вшанування памяті жертв війни. 

Проєкт розроблений за підтримки фотохудожниці Регіни Родіної та музею військової історії Кременчука. 

Ко Дню Победы в Кременчуге презентовали историческую фотосессию
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Регіна Родіна
Теги: війна виставка ВПУ №7
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