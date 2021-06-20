22 червня у Кременчуці відкриється виставка «Пам'ять»

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Виставка відкриється до Дня скорботи і вшанування памяті жертв війни
22 червня о 15.00 у 2 корпусі ВПУ №7 відкривається фотовиставка «Пам'ять», яка присвячена Дню скорботи і вшанування памяті жертв війни.
Проєкт розроблений за підтримки фотохудожниці Регіни Родіної та музею військової історії Кременчука.