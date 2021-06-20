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В районі ринку «Толоки» задимівся автомобіль

Сьогодні, 12:44 Переглядів: 614

 

На місці працювали рятувальники

В районі ринку «Толоки» задимівся автомобіль. Про це повідомляють очевидці. На місці працювали рятувальники. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: автомобіль горів автомобіль
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