Вперше за 10 років Кременчук накрила хвиля нагород від спортсменів з легкої атлетики

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З 15 до 18 червня юні спортсмени КДЮСШ "Авангард" та Кременчуцького відділення легкої атлетики ПОДЮРСШІ взяли участь у фінальних змаганнях з легкої атлетики ХХVІІІ Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе», присвяченої 30-й річниці Незалежності України серед спортсменів з УОРА, вадами слуху та ВРФР. Про це «Телеграфу» розповів почесний голова правління ГО «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «Оріяна» Валерій Лекумович.

15 червня дітей привітали начальник управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Олег Медведенко, його заступник Віталій Волошко, головний спеціаліст управління молоді та спорту Владислав Крамаренко, почесний голова правління ГО КДЮЦС "Оріяна", фахівець Кременчуцької філії "Інваспорту" Валерій Лекумович, досвідчені спортсмени Влад Косюк та Іван Михайлик, а також батьки, які проводжали спортсменів.

Безпосередньо змагання розпочалися 16 червня. Першими вступили у боротьбу спортсмени молодшої вікової групи у бігу на 60м. На цій дистанції стартували вихованці тренера Кременчуцького відділення легкої атлетики ПОДЮРСШІ Ірини Зикової – Даніл Зеркаль (змагальний клас Т-20), Валерія Білякова (вади слуху) та Даря Новохацька (Т-37). Даніл Зеркаль у підсумку став срібним призером, Валерія Білякова серед 14-ти спортсменок була дев’ята з результатом ІІ юнацького спортивного розряду (вона вперше у житті стартувала без слухового імпланту, а це психологічно дуже важко). А ось Даря Новохацька без жодних проблем розібралася зі своїми суперницями – так було зроблено почин золотим нагородам юних кременчужан. Одночасно почалися змагання у метанні м’яча серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату. Останнім часом з метальниками працює тренер – викладач КДЮСШ «Авангард» Дмитро Панчелін. І учні не підвели свого наставника. У старшій віковій групі серед сидячих золота медаль у Богдани Фролової (F-54) з особистим рекордом - 14м.

В змагальному класі F-37 у впертій боротьбі Альбіна Павленко перемогла черкащанку Ірину Онищенко та Анастасію Коваленко з Полтави. У молодшій віковій групі змагального класу F-34 Поліна Новоселецька впевнено випередила спортсменку з Закарпаття. Таким чином у метаннях цього дня отримали 3 золоті медалі. Потім розпочалися забіги на 200м у старшій віковій групі. Вже досвідчена Ірина Коренівська (Т-36), ще одна вихованка Ірини Зикової, впевнено перемогла Валентину-Інну Шулігу з Тернопільської області з результатом ІІІ-го дорослого спортивного розряду, при чому встановила новий рекорд Полтавської області, серед дорослих. А ось Микиті Бакулі (Т-20) поталанило не дуже: його наставниця, тренер – викладач КДЮСШ «Авангард» Вікторія Берчук планувала результат 0.29.9сек, але не так сталося, як гадалося. З таким результатом він міг бути четвертим, а в підсумку у нього 8-е місце з результатом ІІІ юнацького спортивного розряду. Загальний медальний доробок кременчужан цього дня 5 золотих та одна срібна медаль.

17 червня спортсмени молодшої вікової групи класів Т-20 та Т-37 бігли 100м. Перед початком забігу трошки не підфартило Дар'ї Новохацькій – її суперниця не вийшла на старт, тому дівчинка стартувала в забігу сама. Ірина Зикова сподівалася, що у цьому забігу Дар'я виконає норматив І-го дорослого спортивного розряду, але не розраховувала на такий сценарій. Природно, у Дарї золота медаль, і результат пристойний - її особистий рекорд, але цілих 0.3сек не вистачило до виконання І-го розряду. Дар'ї лише 12 років, усе попереду, але дівчинці прикро!

Спортсменки з вадами слуху стартували цього дня на 200м. Валерія Білякова бігла цю дистанцію на змаганнях перший раз у житті, але проте тим не менш виконала норматив ІІІ юнацького розряду. Зрозуміло, в призери вона не попала. Потім почалися змагання у стрибках у довжину. І Ірина Коренівська (F-36) перемагає у стрибках з місця. Таким чином дівчина стала абсолютною переможницею Спартакіади – 3 золоті медалі. Потім хлопці молодшої вікової групи F-20 метали м’яч, але цього разу Даніл Зеркаль у призери не попав. Микита Бакула у бігу на 100м. теж не попав у призери. Підсумок 17 червня 2021р. для кременчужан – 3 золоті нагороди! В останній день змагань стартували тільки три кременчуцьких спортсмени Даніл Зеркаль, Дар'я Новохацька та Микита Бакула.

Даніл Зеркаль цього дня впевнено переміг на дистанції 100м. Хоча сам результат не дуже порадував хлопця та його наставника. Але переможців, як говорять – не судять! Що стосується Дар'ї Новохацької – тут спрацював принцип «історія повторюється двічі – один раз у виді фарсу, а другий раз – у виді трагедії». На дистанції 200м. молодшої вікової групи спортсменок з ураженням опорно – рухового апарату вона була єдиною з учасниць. Тому знову стартувала одна. Цього разу вона мала виконати норматив ІІІ дорослого спортивного розряду, але знову до нормативу їй не вистачає тих же 0.3сек. Не везе – так не везе! І це попри 3-тю золоту медаль - ще одна абсолютна переможниця спартакіади. А ось Микиту Бакулу цього разу чекала справжня невдача. Він став, на жаль, останнім у метанні м’яча.

А загалом кременчуцькі спортсмени повернулися додому з перемогою! 10 золотих медалей та одна срібна! Загальний медальний доробок збірної команди Полтавської області на цих змаганнях – 16 золотих, 2 срібні та 7 бронзових нагород. Як бачите, левова частка їх дісталася нашим землякам і це радує!

Кременчук майже 10 років чекав такої кількості вищих нагород Всеукраїнської Спартакіади «Повір у себе».