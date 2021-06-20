У Кременчуці привітали медиків з професійним святом

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Сьогодні колективи закладів охорони здоров’я Кременчука на свою адресу приймають вітання з нагоди Дня медичного працівника

Сьогодні колективи закладів охорони здоров’я Кременчука на свою адресу приймають вітання з нагоди Дня медичного працівника. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, від усієї кременчуцької територіальної громади їх привітав міський голова Віталій Малецький.

- Професія медика є однією з найнеобхідніших і найшанованіших у світі, бо здоров’я не має ціни. Він подякував кожному фахівцю медичної галузі Кременчука за їх благородну та напружену працю, важкі трудові будні та щоденний порятунок своїх пацієнтів. За відданість медичній справі та з нагоди свята кращим із кращих працівникам кременчуцьких медичних установ були вручені відзнаки різних рівнів. Також 5 медикам, які працюють у комунальній медицині, були вручені ключі від службового житла, - йдеться у повідомленні пресслужби мерії Кременчука.

Наразі медична галузь Кременчука представлена 13 закладами охорони здоров’я, підпорядкованими Департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради. (З цього року Департаменту підпорядкована ще й Кременчуцька центральна районна лікарня). Також у місті функціонує два заклади охорони здоров’я, які підпорядковані Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА та 6 відокремлених підрозділів, що створені на базі колишніх обласних диспансерів та станції переливання крові.

В медичній сфері нашого міста працює 3650 працівників, з них 719 лікарів та 1526 медичних сестер, фельдшерів і лаборантів. Майже половина лікарів та середніх медичних працівників атестовані на вищу кваліфікаційну категорію.

Серед цієї армії медичних працівників працює 6 кандидатів медичних наук та 2 залужених лікарі України. Цього року це високе звання присвоєно завідувачці інфекційного відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» Ліфановій Ірині Вікторівні, директор цього підприємства Корлякова Оксана Вікторівна стала лауреатом обласної Премії Полтавської обласної ради ім. М.В.Скліфосовського 2021 року.

В інтернатурі на базі закладів охорони здоров’я Кременчука навчається 95 лікарів-інтернів. Це найбільша кількість молодих кадрів за всю історію існування місцевої інтернатури. Для закріплення молодих медиків у комунальних закладах охорони здоров’я міська влада Кременчука виділяє службові квартири для молодих медиків. До цього часу таке житло отримали 15 лікарів. Ще 5 лікарів отримають квартири до Дня медичного працівника.

На зміцнення матеріально-технічної бази та оновлення медичного обладнання щороку виділяються значні кошти, адже навіть найкращий лікар без необхідного медичного обладнання і апаратури, оснащених кабінетів не зможе надавати кваліфіковану медичну допомогу. Лише за останній період для закладів охорони здоров’я було придбано 48 одиниць високовартісного обладнання, серед яких апарати штучної вентиляції легенів, лабораторне обладнання для ПЛР-лабораторії, мобільні рентгенапарати, кисневі концентратори, санітарний автомобіль для доставки вагітних в Полтаву, кріоциліндри та багато іншого.