Понад 300 кременчужан навели шороху благодійним забігом «Steel Runners Forest Half Marathon»

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 328

Участь у забігу взяли як маленькі так і дорослі кременчужани







































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 19 червня, гул кременчужан навів шороху у Кривушах. Поблизу Кременчука відбувся трейловий забіг «Steel Runners Forest Half Marathon». Як повідомив Телеграфу організатор забігу Віталій Смірнов, забіги були розраховані на 5,10,15 або 21,1 км лісовими стежками. Кременчужани бігли через бур’яни, які досягали плечей, пісок, долали переправу через воду, загалом бігли по пересічній місцевості.

Для маленьких кременчужан були дистанції 1 км (500 метрів туди й назад, щоб були у полі зору батьків), а для найдосвідченіших – 5 км.

- Все пройшло добре, враження від забігу – позитивні. Людям дуже сподобалося змагатися на пересічній місцевості, - розповів Віталій Смірнов.





Віталій Смірнов не вперше проводить благодійний забіг – усі зібрані кошти підуть для Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології.

Як кременчужани з користю проводили суботній ранок дивіться у нашому фоторепортажі від фото кора Артема Коваленка.