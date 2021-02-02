Волонтери збирають гроші на апарат для Полтавського відділення дитячої онкогематології

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 304 Коментарів: 1

Волонтери благодійного фонду «Намалюй щастя», засновницею якого є кременчужанка Тетяна Ященко (мама Наталочки Ященко, яка хворіла та рак і стала янголом) збирають гроші на цитоцентрифугу «Цитоспін 4». Апарат вкрай потрібен Полтавському відділенню дитячої онкогематології. Про це Тетяна Ященко написала на сторінці БФ «Намалюй щастя» у фейсбуку та на своїй персональній сторінці.





«За останні 3 роки у Полтавському відділення дитячої онкогематології пройшли лікування більше 79 дітей тільки з Кременчука, Горішніх Плавнів та Кременчуцького району. За рік більше 20 дітей пройшли лікування в цьому відділенні, Наразі існує дуже велика потреба в апараті ЦИТОСПІН 4.

Цей апарат дає змогу якісно провести дослідження та діагностику біоматеріалу на наявність ракових клітин, на основі чого визначити діагноз», - написала Тетяна Ященко.





Цей апарат має широкий спектр діагностики: лейкозів, лімфом, усіх пухлин, які супроводжуються ураженням плеври й черевини (тобто метастазувунням).





За рік у відділення приходить в середньому від 9 до 15 «новеньких» з лейкозами, розповіла Тетяна Ященко. Волонтери порахували вартість одного дослідження на апараті «Цитоспін» у відношенні до його повної вартості.





«Візьмемо кількість дітей за 1 рік та кількість досліджень в стандартних ситуаціях (10 + 7 = 17 досліджень на дитину).

1507 (вартість апарату в євро) : 17 (кількість досліджень) : 15 (кількість дітей) = 59 євро. Не така й величезна сума, але це лише на рік.

Якщо ж врахувати, що досліджень практично ЗАВЖДИ треба більше, то виходить ще менша сума. Але тоді якість надання допомоги виростає в декілька разів! Ми стаємо практично європейською клінікою», - зазначає Тетяна Ященко.







Наразі ж Полтавське відділення онкогематології не проводить таких досліджень — біоматеріал доводиться доставляти в іншу клініку або медичний центр. І це проблематично, бо доставка не повинна займати більше 1,5 години, інакше розпадаються клітини і матеріал стає непридатним. Волонтер розповіла: влітку минулого року на лікуванні у відділепнні перебувало двоє дітей в критичному стані. Щоб провести діагностику, лікарям довелося ледь не на ракетах доправляти біоматеріал до Києва. Встигли та зробили все вчасно, але стрес був великим: і для персоналу, і для батьків, і для дітей. І цього можна було б уникнути, якби Полтавське відділення мало центрифугу «Цитоспін-4».





Цей апарат вирішить багато питань у відділенні онкогематології м. Полтава.





«Цитоспін-4» - стандарт діагностики у всьому світі. Не залишайтесь байдужими, ваша допомога потрібна дітям.





Куди перерахувати гроші на апарат «Цитоспін-4»

БФ «Намалюй щастя»

Код отримувача: 43859002

IBAN: UA283314010000026005054220825

Полтавське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк»

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