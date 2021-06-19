Кременчук відвідала заступниця Міністра цифрової трансформації

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 245

Черги?.. Це зовсім не про Кременчуцький ЦНАП, а все решта у нас просто супер: задоволені відвідувачі та працівники ЦНАП, бо постійно відчувається підтримка й сприяння міської влади в питаннях покращення якості обслуговування містян

Кременчуцький ЦНАП відвідала заступниця Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська та керівниця експертної групи Олеся Цибулько.. Про це повідомляє пресслужба Центру надання адміністративнхи послуг.

- Людмило Сергіївно, за Вашою мега активністю, яку Ви проводите на теренах України у сфері розбудови мережі ЦНАП і диджиталізації публічних послуг слідкуємо давно; постійно беремо участь у навчальних вебінарах і переглядаємо онлайн заходи за Вашої участі, бо щиро вболіваємо за якісні зміни у сфері надання адмінпослуг.

Пишаємося, що можемо познайомитися ближче. Хочемо не лише розповісти, а й показати, як ми щодня надаємо адміністративні послуги жителям та гостям міста Кременчука, зокрема, продемонструвати як працює наша електронна черга.

Хоча… черги, як такої взагалі не існує! Замовник приходить у ЦНАП на точно призначений день і час. У його розпорядженні зручна зала очікування із зоною для самообслуговування, міні кав’ярня, платіжні банківські термінали (де можна здійснити сплату обов’язкових платежів, у тому числі комунальних), а для дітей – сучасний та комфортний дитячий куточок (в умовах карантину не працює). Це так, про всяк випадок, адже чекати не доведеться!, - йдеться у повідомленні.

Записатися в електронну чергу можна: за телефоном; особисто у будь-якому відділенні ЦНАП; через сайт; через вайбер бот.