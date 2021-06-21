Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 922

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 22 червня в Кременчуці планується проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах. У зв’язку з цим подекуди очікуються тимчасові відключення електроенергії.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Академіка Маслова, 23/33, 29, 7-54,

вул. Троїцька, 21, 22, 31, 33, 34, 12-35,

вул. 1905 року, 7, 11-38,

вул. Софіївська, 4, 7/38,

вул. Богдана Хмельницького, 1а,

вул. Перемоги, 66

вул. Весняна,

вул. Бригадна,

вул. Нечая, Громадянська,

вул. Богдана Хмельницького,

вул. Ботанічна,

вул. Кооперативна,

вул. Пугачова,

вул. Лісна,

вул Зелена,

вул. Пирогова,

вул. Кільцева,

пров. Пугачова,

пров Весняний,

пров Сєдова,

пров. Пирогова,

пров. Бригадний,

пров. Дачний,

пров. 1-й Весняний,

пров. 2-й Весняний,

туп. Пугачова,

пр. Дачний,

пров. Весняний

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

вул. Академіка Герасимовича,

вул. 3-х Космонавтів,

вул. Уляни Громової,

пров. Дніпровський,

пров. Олександра Олеся,

пров. Новохацького

вул. Макаренка,

вул. Ліварна,

вул. Володимира Івасюка,

вул. Лейтенанта Дніпрова,

пров. Володимира Івасюка,

пров. Докучаєва,

пров. Мирний,

туп. Ліварний

вул. Насосна,

вул. Республіканська,

вул. Франка,

вул. Ушинського,

вул. Виноградна,

вул. Революціонерів,

пров. Насосний,

пров. Крюківський

вул. Хорольська,

туп. 4-й Хорольський,

туп. 5-й Хорольський,

туп. 6-й Хорольський,

туп. 7-й Хорольський,

туп. 8-й Хорольський,

туп. 9-й Хорольський,

туп. 10-й Хорольський

З 13.00 до 17.00 не буде світла за адресами: