Кременчук, Споживач

Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 922

 Електроенергію відключатимуть задля проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 22 червня в Кременчуці планується проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах. У зв’язку з цим подекуди очікуються тимчасові відключення електроенергії.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Академіка Маслова, 23/33, 29, 7-54,
  • вул. Троїцька, 21, 22, 31, 33, 34, 12-35,
  • вул. 1905 року, 7, 11-38,
  • вул. Софіївська, 4, 7/38,
  • вул. Богдана Хмельницького, 1а,
  • вул. Перемоги, 66
  • вул. Весняна,
  • вул. Бригадна,
  • вул. Нечая, Громадянська,
  • вул. Богдана Хмельницького,
  • вул. Ботанічна,
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Пугачова,
  • вул. Лісна,
  • вул Зелена,
  • вул. Пирогова,
  • вул. Кільцева,
  • пров. Пугачова,
  • пров Весняний,
  • пров Сєдова,
  • пров. Пирогова,
  • пров. Бригадний,
  • пров. Дачний,
  • пров. 1-й Весняний,
  • пров. 2-й Весняний,
  • туп. Пугачова,
  • пр. Дачний,
  • пров. Весняний

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. 3-х Космонавтів,
  • вул. Уляни Громової,
  • пров. Дніпровський,
  • пров. Олександра Олеся,
  • пров. Новохацького
  • вул. Макаренка,
  • вул. Ліварна,
  • вул. Володимира Івасюка,
  • вул. Лейтенанта Дніпрова,
  • пров. Володимира Івасюка,
  • пров. Докучаєва,
  • пров. Мирний,
  • туп. Ліварний
  • вул. Насосна,
  • вул. Республіканська,
  • вул. Франка,
  • вул. Ушинського,
  • вул. Виноградна,
  • вул. Революціонерів,
  • пров. Насосний,
  • пров. Крюківський
  • вул. Хорольська,
  • туп. 4-й Хорольський,
  • туп. 5-й Хорольський,
  • туп. 6-й Хорольський,
  • туп. 7-й Хорольський,
  • туп. 8-й Хорольський,
  • туп. 9-й Хорольський,
  • туп. 10-й Хорольський

З 13.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Східна, 22
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Автор: Альона Душенко
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