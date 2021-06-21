Хто завтра з кременчужан залишиться без світла
Сьогодні, 12:01
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Електроенергію відключатимуть задля проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 22 червня в Кременчуці планується проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах. У зв’язку з цим подекуди очікуються тимчасові відключення електроенергії.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Академіка Маслова, 23/33, 29, 7-54,
- вул. Троїцька, 21, 22, 31, 33, 34, 12-35,
- вул. 1905 року, 7, 11-38,
- вул. Софіївська, 4, 7/38,
- вул. Богдана Хмельницького, 1а,
- вул. Перемоги, 66
- вул. Весняна,
- вул. Бригадна,
- вул. Нечая, Громадянська,
- вул. Богдана Хмельницького,
- вул. Ботанічна,
- вул. Кооперативна,
- вул. Пугачова,
- вул. Лісна,
- вул Зелена,
- вул. Пирогова,
- вул. Кільцева,
- пров. Пугачова,
- пров Весняний,
- пров Сєдова,
- пров. Пирогова,
- пров. Бригадний,
- пров. Дачний,
- пров. 1-й Весняний,
- пров. 2-й Весняний,
- туп. Пугачова,
- пр. Дачний,
- пров. Весняний
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. 3-х Космонавтів,
- вул. Уляни Громової,
- пров. Дніпровський,
- пров. Олександра Олеся,
- пров. Новохацького
- вул. Макаренка,
- вул. Ліварна,
- вул. Володимира Івасюка,
- вул. Лейтенанта Дніпрова,
- пров. Володимира Івасюка,
- пров. Докучаєва,
- пров. Мирний,
- туп. Ліварний
- вул. Насосна,
- вул. Республіканська,
- вул. Франка,
- вул. Ушинського,
- вул. Виноградна,
- вул. Революціонерів,
- пров. Насосний,
- пров. Крюківський
- вул. Хорольська,
- туп. 4-й Хорольський,
- туп. 5-й Хорольський,
- туп. 6-й Хорольський,
- туп. 7-й Хорольський,
- туп. 8-й Хорольський,
- туп. 9-й Хорольський,
- туп. 10-й Хорольський
З 13.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
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