Хокеїст «Кременчука» Андрій Денискін – серед найпопулярніших хокеїстів чемпіонату

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 244

У десятці також гравець з Кременчука Дмитро Орлов

Прес-служба УХЛ представила ТОП-10 профілів гравців, яких найчастіше за інших проглядали зі старту сезону 2020/21 на сайті Ліги.

На другому місці форвард «Кременчука» Андрій Денискін, на сьомому – нападник кременчужан Дмитро Орлов.

Хорошу і результативну гру в сезоні 2020/21 найрезультативніший форвард «містян», а також MVP плей-оф 2019/20 Андрій Денискін. У п'ятому сезоні УХЛ Паріматч нападник набрав 64 (33 + 31) очки в 48 матчах, зайняв другу бомбардирські сходинку чемпіонату, а також став найкращим нападаючим за підсумками сезону.

На першому місці за переглядами нападник «Соколу» Антон Рубан. У десятці також гравець з Кременчука Дмитро Орлов.