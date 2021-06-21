11 боксерів з Кременчука стали чемпіонами Полтавщини

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17 червня на базі КЗ ДЮСШ № 4 стартували перші офіційні обласні змагання з боксу серед юнаків і дівчат, юніорів та молоді . Бої на чемпіонаті тривали до 20 червня. Змагалися 12-17 річні спортсмени збірних команд міст і районів області, спортивних клубів, спортивних шкіл усіх типів із Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Миргорода, Кобеляк, Гадяча, Глобиного та Решетилівки. Загалом близько 100 осіб.

Відкривали змагання перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін, начальник управління молоді та спорту Полтавської ОДА Марина Трохименко, начальник управління з питань фізичної культури та спорту Полтавської міської ради Ігор Кислов, директор ШВСМ Костянтин Семеняга, директор ДЮСШ № 4 Микола Семеняга.

Змагання особисто-командні. Проводилися за чинними правилами АІВА і ФБУ. Переможців визначали за олімпійською системою.

До скарбнички нагород золоті нагороди принесли 11 боксерів, нагороди завоювали у двох вікових категоріях.

Результати змагань:

Серед юнаків 2007-2008 р.н.

Ярослав Хохлач (вагова категорія 46 кг, СДЮШОР)

Максим Стефаник (57 кг, «Легіон»)

Дмитро Безуглий (63 кг, СДЮШОР)

Кирило Поляков (80 кг, СДЮШОР)

Молодь-чоловіки 2003-2004 р.н.