Два нереалізованих пенальті й неймовірні сейви: збірна України здобула першу перемогу на Євро-2020

Сьогодні, 18:24 Переглядів: 466

Сьогодні, 17 червня, збірна України у другому турі перемогла команду Північної Македонії з рахунком - 2:1. На жаль, й цього разу до заявки "жовто-блакитної дружини" не потрапив кременчужанин Роман Безус.

Цього разу до заявки команди Андрія Шевченка на гру не потрапили Зубков, який отримав травму в матчі з Нідерландами, а також Попов і Безус. У стартовому складі порівняно з дебютним поєдинком на турнірі, окрім Зубкова, був відсутній Сидорчук. Замість цих двох гравців із перших хвилин вийшли Шапаренко та Степаненко.

Євро-2020. Груповий турнір. Група С

Україна — Північна Македонія — 2:1 (2:0)

Голи: Ярмоленко (29), Яремчук (34) — Аліоскі (57).

На 57-й хвилині Аліоскі, а на 84-й хвилині Маліновський не реалізували 11-метрові.

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Зінченко, Ярмоленко (к) (Циганков, 70), Маліновський (Соболь, 90+2), Яремчук (Бєсєдін, 70). Запасні: Пятов, Трубін, Судаков, Кривцов, Марлос, Макаренко, Тимчик, Довбик. Тренер: Андрій Шевченко

Північна Македонія: Дімітрієвський, С. Рістовський, Д. Велковський (Трічковський, 85), Мусліу, Адемі (Рістевський, 85), Спіровський (Чурлінов, 46), Ніколов (Трайковський, 46), Аліоскі, Барді (Аврамовський, 77), Пандєв (к), Ельмас. Запасні: Янков, Шишковський, Бейтулай, Хасані, Костадінов, Радеський, М. Рістовський. Тренер: Ігор Ангеловський.

Арбітр: Фернандо Андрес Рапалліні (Аргентина).

Попереджені: Шапаренко (43) — Д. Велковський (59), Аврамовський (83).

17 червня. Бухарест. «Арена Націонале».

Нідерланди — Австрія (22.00)





Попри робочий час (початок гри о 16.00) кременчужани зібралися на площі Незалежності, щоб повболівати за національну збірну

За даними УАФ, на початку зустрічі гра проходила переважно в середині поля, команди боролися за ініціативу. За відсутності лівого вінгера по всьому флангу діяв Миколенко, якому за ситуацією допомагали півзахисники, здебільшого Маліновський.

Досить швидко почала вимальовуватися перевага українців, які вже до 9-ї хвилини чотири рази завершували атаки небезпечними ударами. А на 11-й хвилині Яремчук вивалився майже сам на сам із Дімітрієвським, але вирішив замість удару викотити м’яч під удар Маліновському, і захисник перехопив передачу. Збірній Північної Македонії знадобилося чверть години, щоб створити щось суттєве попереду, і зрештою декілька вилазок суперників несли певну небезпеку.

Попри ці епізоди, синьо-жовті домінували і в середині тайму створили ще низку нагод відзначитися. Тричі на вістрі опинявся Ярмоленко, і на 29-й хвилині капітан після розіграшу кутового та передачі Караваєва забив свій 42-й гол у 96-му матчі за збірну. 1:0. Як і в поєдинку з Нідерландами, за декілька хвилин після Ярмоленка відзначився Яремчук. Роман реалізував вихід сам на сам із голкіпером, а гольову передачу йому віддав той-таки Ярмоленко.

Незадовго до перерви м’яч опинився у воротах Бущана, але Пандєв, який завдавав удару, перебував в офсайді. Загалом за першу 45-хвилинку збірна України фактично жодного разу не дала приводу сумніватися у своїй перевазі, повністю контролюючи гру. Із боку суперників мало місце чимало фолів, проте жовту картку отримав лише Шапаренко, який марно намагався заробити 11-метровий, і рефері визначив симуляцію.

На початку другої 45-хвилинки Північна Македонія створила свій перший момент, і Бущан продемонстрував відмінну реакцію, парирувавши удар Адемі. А за декілька хвилин Трайковський потужно пробив здалеку, Бущан перевів м’яч у поперечину, а під час боротьби за відскок Караваєв сфолив проти Пандєва. Арбітр призначив 11-метровий, Бущан парирув перший удар Аліоскі, але проти добивання був безсилий.

У другому таймі балканська збірна значно краще контролювала м’яч, і синьо-жовтим довелося багато працювати в захисті. Утім, у штрафному Дімітрієвського моменти також виникали. І, як наслідок, після перегляду епізоду за допомогою VAR арбітр пересвідчився у грі суперника рукою під час штрафного у виконанні Маліновського та призначив пенальті. Однак Руслан з 11-метрового не зміг переграти голкіпера. Та зрештою переможний рахунок українці втримали. Доля путівки до плей-офф вирішуватиметься в останньому турі — у матчі синьо-жовтих із командою Австрії 21 червня в Бухаресті.

Турнірна таблиця

І В Н П М О 1. Австрія 1 1 0 0 3—1 3 2. Нідерланди 1 1 0 0 3—2 3 3. Україна 2 1 0 1 4—4 3 4. Північна Македонія 2 0 0 2 2—5 0





21.06.2021

Україна — Австрія (19.00)

Північна Македонія — Нідерланди (19.00)