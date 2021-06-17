Кременчук

Деревопад: на Троїцькій вітрюган завалив деревину

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 458

 

Ніхто не постраждав

17 червня, близько 18.00, на вул. Троїцькій вітрюган завалив деревину біля магазину «Придане». Дерево впало на тротуар. Фото до редакції надіслали читачі.

Про потерпілих не повідомляють.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: деревопад погода вітер
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