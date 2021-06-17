У Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на коронавірус

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Сьогодні, 17 червня, в Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли три жінки віком від 23 до 65 років та три чоловіки від 36 до 51 років. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 40 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 23 пацієнти.

Всього зареєстровано 9342 випадків: одужало 8875, померло 269.