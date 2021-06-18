Сьогодні бібліотекарі розкажуть кременчужанам все про швейні машинки

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 417

Досі ходите в шкурах, як печерні люди? Ні! Адже мода на одяг пішла трохи далі від пальмового листя. А все завдяки винаходам людини, які еволюціонували від простої голки до швейної машинки

Саме їй, швейній машинці, яка, до речі в червні відмічає свій день – День швейної машинки, і присвячена вулична виставка, організована сьогодні бібліотекарями. А ще людям, які пов’язали своє життя з цим пристроєм.

Тож запрошуємо о 16.00 на вуличну виставку «Хобі, що стало життям» на якій ви познайомитеся з книгами з крою та шиття, викройками цікавих модних фасонів одягу, матеріалами про діяльність та життя відомих дизайнерів. Зустрінетеся з майстринями, які розкриють для вас нюанси та секрети шиття як для новачків, так і для тих, хто вже не перший день освоює це мистецтво. На нашій виставці знайдеться й ряд прикладів готових робіт, порад, рекомендацій та інших приємних сюрпризів.

А ще, в рамках виставки, буде проведено: