В центрі Кременчука 18 червня відключать воду: кому варто підготуватися

КП «Кременчукводоканал» попереджає, що 18 червня мешканцям центральної частини міста слід чекати на тимчасові перерви у водопостачанні. Підприємство планує виконати перепідключення водопроводу у водопровідну мережу по вул. Академіка Маслова, 21.
У зв’язку з цим з 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно о 19.00) буде припинено централізоване водопостачання за адресами:
Після відновлення водопостачання можливе тимчасове погіршення якості води.
Детальну інформацію можна дізнатися за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.