В центрі Кременчука 18 червня відключать воду: кому варто підготуватися

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 617

КП «Кременчукводоканал» попереджає, що 18 червня мешканцям центральної частини міста слід чекати на тимчасові перерви у водопостачанні. Підприємство планує виконати перепідключення водопроводу у водопровідну мережу по вул. Академіка Маслова, 21.

У зв’язку з цим з 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно о 19.00) буде припинено централізоване водопостачання за адресами:

вул. Першотравнева, буд. 19, 21, 23;

вул. Академіка Маслова, буд. 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

вул. Академіка Маслова, буд. 12 (гімназія №20);

вул. Академіка Маслова, буд. 3А (ДНЗ №11);

вул. Академіка Маслова, буд. 4 (ДНЗ №25);

вул. Соборна, буд. 8/18, 10/7;

вул. Миколи Залудяка, буд. 14.

Після відновлення водопостачання можливе тимчасове погіршення якості води.

Детальну інформацію можна дізнатися за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.