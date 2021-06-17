Кременчук

В центрі Кременчука 18 червня відключать воду: кому варто підготуватися

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 617

 

Причиною «Кременчукводоканал» називає проведення планових робіт з перепідключення водопроводу

КП «Кременчукводоканал» попереджає, що 18 червня мешканцям центральної частини міста слід чекати на тимчасові перерви у водопостачанні. Підприємство планує виконати перепідключення водопроводу у водопровідну мережу по вул. Академіка Маслова, 21.

У зв’язку з цим з 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно о 19.00) буде припинено централізоване водопостачання за адресами:

  • вул. Першотравнева, буд. 19, 21, 23;
  • вул. Академіка Маслова, буд. 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
  • вул. Академіка Маслова, буд. 12 (гімназія №20);
  • вул. Академіка Маслова, буд. 3А (ДНЗ №11);
  • вул. Академіка Маслова, буд. 4 (ДНЗ №25);
  • вул. Соборна, буд. 8/18, 10/7;
  • вул. Миколи Залудяка, буд. 14.

Після відновлення водопостачання можливе тимчасове погіршення якості води.

Детальну інформацію можна дізнатися за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вода графік відключень Кременчукводоканал
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