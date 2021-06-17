Патрульні відмовились «заробити» 200 доларів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 374

Водій, якого патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху, пропонував патрульним 200 доларів.

Про інцидент, що трапився сьогодні вночі на проспекті Свободи повідомляють у прес службі поліції.

Охоронці порядку помітили ЗАЗ 1102, бо керманич автомобіля не увімкнув світловий покажчик повороту відповідного напрямку.

Зупинивши авто, інспектори виявили у 20-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 2,32 ‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.

Далі, під час складання адміністративних матеріалів, містянин почав пропонувати патрульним 200 доларів. Неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі пропозиції його не зупиняли.

Отож, охоронці порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби і склали на керманича адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) КУпАП.

Будьте відповідальними водіями. Не наражайте на небезпеку себе та тих, хто вас оточує.