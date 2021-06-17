Хто з мешканців Кременчука залишиться без світла 18 червня

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 113

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 18 червня в Кременчуці планується проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах. У зв’язку з цим подекуди очікуються тимчасові відключення електроенергії.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Весняна;

вул. Бригадна;

вул. Нечая;

вул. Громадянська;

вул. Богдана Хмельницького;

пров. Сєдова;

пров. Пирогова;

пров. Бригадний;

пров. Дачний;

пров. 1-й Весняний;

пров. 2-й Весняний;

пр. Дачний;

пр. Весняний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами: