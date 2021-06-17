Кременчук

Хто з мешканців Кременчука залишиться без світла 18 червня

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 113

 

Електроенергію відключатимуть задля проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 18 червня в Кременчуці планується проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах. У зв’язку з цим подекуди очікуються тимчасові відключення електроенергії.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Весняна;
  • вул. Бригадна;
  • вул. Нечая;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • пров. Сєдова;
  • пров. Пирогова;
  • пров. Бригадний;
  • пров. Дачний;
  • пров. 1-й Весняний;
  • пров. 2-й Весняний;
  • пр. Дачний;
  • пр. Весняний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Зої Космодемьянської;
  • вул. Лізи Чайкіної;
  • вул. Партизанська;
  • вул. Гастелло;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Проектна;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Господарський;
  • пров. Лізи Чайкіної;
  • пров. Вишневий;
  • пров. Толстого;
  • пров. Мисливський;
  • пров. Декабристів.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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