Хто з мешканців Кременчука залишиться без світла 18 червня

Електроенергію відключатимуть задля проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 18 червня в Кременчуці планується проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах. У зв’язку з цим подекуди очікуються тимчасові відключення електроенергії.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Весняна;
- вул. Бригадна;
- вул. Нечая;
- вул. Громадянська;
- вул. Богдана Хмельницького;
- пров. Сєдова;
- пров. Пирогова;
- пров. Бригадний;
- пров. Дачний;
- пров. 1-й Весняний;
- пров. 2-й Весняний;
- пр. Дачний;
- пр. Весняний.
З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Зої Космодемьянської;
- вул. Лізи Чайкіної;
- вул. Партизанська;
- вул. Гастелло;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Проектна;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Господарський;
- пров. Лізи Чайкіної;
- пров. Вишневий;
- пров. Толстого;
- пров. Мисливський;
- пров. Декабристів.