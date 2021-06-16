В Україні спростили процедуру виплати компенсацій медикам: закон набув чинності

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В документі маються на увазі страхові виплати медикам, які отримали інвалідність внаслідок захворювання на COVID-19

Сьогодні, 16 червня, набув чинності Закон про спрощення виплати COVID-компенсацій працівникам медичної галузі, які отримали інвалідність внаслідок перенесеної коронавірусної хвороби. Текст Закону № 1513-ІХ опублікували 15 червня в газеті «Голос України».

Раніше закон визначав, що страхова виплата має проводитися медикам у разі встановлення інвалідності протягом календарного року, тобто з 1 січня по 31 грудня. Отже, ті, хто захворів у 2020 році, а отримав інвалідність в 2021, не могли отримати виплати.

Новий Закон прибрав прив’язку до календарного року, і тепер технічна неточність не завадить отримати кошти.