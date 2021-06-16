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На Полтавщині перекинулась автівка

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Люди в лікарні 

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, в якій травмувались чоловік та жінка.

За офіційними даними, вчора, 16 червня, близько 9.00, на 173 км автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Карпилівка зіткнулися легковик ВАЗ і вантажний фургон Volkswagen.

Як стало відомо редакції, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирку Volkswagen та водія ВАЗу було доставлено до лікарні для медичного обстеження.

 

На місці події працює слідчо-оперативна група Лубенського райвідділу поліції, яка встановлює обставини та причини ДТП.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: нацполіція Полтавщини
Теги: дтп
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