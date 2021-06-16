Кременчук, Культура, Афіша

17 червня у Кременчуці відкриється виставка «Політ «Колібрі»

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Виставка триватиме до місяць до 17 липня

17 червня у приміщенні Центральної міської бібліотеки (вул. Європейська, 66/13) відбудеться презентація виставки художніх робіт «Політ «Колібрі». До експозиції увійшли роботи учениць художньої студії «Колібрі» кременчуцької художниці Зої Броніславівни Авраменко. Усі роботи виконані у різних стилях та художніх техніках - це живопис аквареллю, акрилом, кавова гризайль, батик, а також найрізноманітніша графіка (олівець, маркери та інше).

Особливістю виставки є те, що всі вони люди різних професій, люди з різними життєвими позиціями, але є те спільне, що їх об’єднує - любов до мистецтва.

Виставка триватиме до 17 липня. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: виставка бібліотека
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