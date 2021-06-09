Кременчук

Є безкоштовні путівки для дітей з інвалідністю у табір «Супутник»

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Відпочинкова зміна триватиме 10 календарних днів з 17 по 26 червня

У департаменті у справах сімей та дітей в наявності є вільні безкоштовні путівки для дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом із супроводжуючою особою, на відпочинок до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку СОК «Супутник».

Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, діти можуть оздоровитися за рахунок коштів міського бюджету, з'їздивши на відпочинкову зміну тривалістю 10 (десять) календарних днів з 17 по 26 червня.

За детальною інформацією звертатися до департаменту у справах сімей та дітей за тел.: 73-12-83, 098-839-11-61.

Про перелік домументів, які треба підготувати, можна дізнатися ТУТ.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Спутник оздоровление детей дети-инвалиды путевки
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