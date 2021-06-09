Є безкоштовні путівки для дітей з інвалідністю у табір «Супутник»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 288

У департаменті у справах сімей та дітей в наявності є вільні безкоштовні путівки для дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом із супроводжуючою особою, на відпочинок до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку СОК «Супутник».

Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, діти можуть оздоровитися за рахунок коштів міського бюджету, з'їздивши на відпочинкову зміну тривалістю 10 (десять) календарних днів з 17 по 26 червня.

За детальною інформацією звертатися до департаменту у справах сімей та дітей за тел.: 73-12-83, 098-839-11-61.

Про перелік домументів, які треба підготувати, можна дізнатися ТУТ.