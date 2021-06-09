«Я й досі чекаю сина…»: Кременчук вшанував загиблих захисників

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 804

У музеї АТО, який розташований при ВПУ №7, вшанували полеглих кременчужан в російсько-українській війні. Щомісяця у ВПУ №7 вшановують загиблих хвилиною мовчання та врученням конвертів їх родинам. В рамках проєкту «Конверт Героя» вшанують 43 загиблих захисники.

На початку червня вшанували 8 загиблих бійців, які загинули у квітні та травні. За 7 років війни Кременчук у квітні і травні втратив 8-х воїнів.

- За півгодини до смерті зателефонував й сказав, що завтра приїде у відпустку. Я зраділа - гроші йому відправила на дорогу. Зраділа, що завтра приїде синок, а він не прийшов. Я і досі чекаю сина... - поділилася з телеканалом Візит мама Вадима Пугачова Тетяна Пугачова.

Проєкт започаткували ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» (голова Владимир Поляков), Спілка філателістів Кременчука (голова Володимир Скляр) та художник-дизайнер Вадим Каторгін (Вито Катторги).

Нагадаємо, що на конверт наклеюється марка з зображенням мапи України та гасла Слава Україні, а на пошті конверт гаситься штемпелем. Пам’ятна колекція буде зберігатися в музейних експозиціях та в родинах Героїв.