На вулиці Київській не розминулися два легковика

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 924

На вулиці Київській не розминулися два легковика. За даними патрульних, автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.

Наразі на місці працюють спеціалісти, які звертаються до містян з проханням бути уважними під час руху.