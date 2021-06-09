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На вулиці Київській не розминулися два легковика

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 924

 

На місці працюють патрульні

На вулиці Київській не розминулися два легковика. За даними патрульних, автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.

Наразі на місці працюють спеціалісти, які звертаються до містян з проханням бути уважними під час руху.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП
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