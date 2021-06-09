Завтра на вулиці Володимира Великого відключать холодну воду

КП «Кременчукводоканал» планує 10 червня замінювати засувку діаметром 100 мм та 30 м водопровідної мережі діаметром 100 по вул. Володимира Великого, буд. 44. Тому з 8.30 до закінчення робіт (орієнтовно 20.00) відключать холодну воду у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:
У період проведення робіт та відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.
«Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води. Контактні телефон: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.