Завтра на вулиці Володимира Великого відключать холодну воду

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 787

Замінюватимуть засувку та 30 м водопровідної мережі по вул. Володимира Великого, буд. 44

КП «Кременчукводоканал» планує 10 червня замінювати засувку діаметром 100 мм та 30 м водопровідної мережі діаметром 100 по вул. Володимира Великого, буд. 44. Тому з 8.30 до закінчення робіт (орієнтовно 20.00) відключать холодну воду у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:

вул. Володимира Великого, буд. 42, 44, 46, 48, 56, 58.

У період проведення робіт та відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.

«Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води. Контактні телефон: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.