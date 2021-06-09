Кременчужанин керував будівництвом важких авіаносців

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Кременчужанин Юрій Макаров керував будівництвом авіаносців, які стали флагманами трьох провідних флотів світу (Китаю, РФ, Індії). Про це повідомив Роман Пацовський на сторінці Першого всеукраїнського музею історіі однострою.

- Ви знали, що у період «застою» саме в Україні, в Миколаєві будували важкі авіаносці? У тому числі з атомною силовою установкою. Три важких авіаносних крейсерів миколаївської побудови стали флагманами трьох провідних флотів світу - Китай, Росія та Індія. Керував їх будівництвом кременчужанин Юрій Макаров, а контролем за їх будівництвом займався друг нашого музею контрадмірал Микола Миколайович Сердюк. Форма Миколи Миколайовича прикрашає експозицію нашого музею як і книга Наші авіаносці, - зазначив Роман Пацовський.