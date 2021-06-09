Кременчужанин керував будівництвом важких авіаносців

Авіаносці стали флагманами трьох провідних флотів світу
Кременчужанин Юрій Макаров керував будівництвом авіаносців, які стали флагманами трьох провідних флотів світу (Китаю, РФ, Індії). Про це повідомив Роман Пацовський на сторінці Першого всеукраїнського музею історіі однострою.
- Ви знали, що у період «застою» саме в Україні, в Миколаєві будували важкі авіаносці? У тому числі з атомною силовою установкою. Три важких авіаносних крейсерів миколаївської побудови стали флагманами трьох провідних флотів світу - Китай, Росія та Індія. Керував їх будівництвом кременчужанин Юрій Макаров, а контролем за їх будівництвом займався друг нашого музею контрадмірал Микола Миколайович Сердюк. Форма Миколи Миколайовича прикрашає експозицію нашого музею як і книга Наші авіаносці, - зазначив Роман Пацовський.