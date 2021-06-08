В Полтаві відкрився веломузей: найстаршому з «залізних коней» більше ста років!

Вчора, 17:02 Переглядів: 69

До експонатів можна не тільки доторкнутися, а й провести тест-драйв

6 червня в парку «Перемоги», що у Полтаві, відкрився Веломузей №1. Про таке інформує Facebook-сторінка «ВелоПолтава». Тут широкому загалу представили більше сотні велосипедів, найстарший з яких виготовлений у 1910 році. «Залізних коней» протягом 10 років збирав засновник музею, підприємець Артем Калюжний.

Експозиція розрахована на широку аудиторію і буде цікава як дорослим, так і дітям – адже на експонатах можна покататися! Для малечі тут є і триколісні ретро-велосипеди, і машинки з педалями.

З часом тут планують створити справжній вело-хаб, в якому можна буде полагодити або налаштувати свого двоколісного друга та поспілкуватися з однодумцями за чашечкою кави.

Частину доходів від продажу квитків власник музею планує витратити на закупку велосипедів для дітей, родини яких не можуть придбати їх самостійно.

До речі, вхід для дітей та осіб з обмеженими можливостями безкоштовний!