«Рух – це здорово!»: на базі Кременчуцької школи-інтернат ім.Піддубного відбулися змагання

Вчора, 8 червня, в рамках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого проекту «Рух – це здорово!» відбулося спортивне свято. На базі Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. І.М. Піддубного відбулися змагання з мініфутболу, велокросу, волейболу, боксу, показові виступи дзюдоїстів та турнір з греко-римської боротьби.
Участь у заході взяла команда спортсменів Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка.
За інформацією пресслужби школи-інтернату, під час проведення Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Рух - це здорово» працювали спортивні локації та рухові активності - змагання в рухливих естафетах, з мініфутболу, велокрос, турнір з греко-римської боротьби, волейболу, боксу, показові виступи дзюдоїстів.
Після завершення заходу учасників змагань, турнірів та показових виступів нагородили грамотами та солодкими подарунками.