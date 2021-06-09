«Рух – це здорово!»: на базі Кременчуцької школи-інтернат ім.Піддубного відбулися змагання

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Вчора, 8 червня, в рамках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого проекту «Рух – це здорово!» відбулося спортивне свято. На базі Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. І.М. Піддубного відбулися змагання з мініфутболу, велокросу, волейболу, боксу, показові виступи дзюдоїстів та турнір з греко-римської боротьби.

Участь у заході взяла команда спортсменів Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка.

За інформацією пресслужби школи-інтернату, під час проведення Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Рух - це здорово» працювали спортивні локації та рухові активності - змагання в рухливих естафетах, з мініфутболу, велокрос, турнір з греко-римської боротьби, волейболу, боксу, показові виступи дзюдоїстів.

- Серед гостей заходу були присутні, Гордієнко Ю.В., начальник комітету МОН Полтавської філії з фізичного виховання та спорту, Патока Т.С., начальник, Шепель Я.М., головний спеціаліст, Косяк О.С., спеціаліст відділу МОН Полтавської філії з фізичного виховання і спорту. Крамаренко В.С., гловний спеціаліст управління молоді і спорту м. Кременчука. Крупіна Л.В., директор Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка. В заході прийняли участь команда спортсменів Полтавського обласного ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ст. «Політ» та оркестр Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка. Ми вдячні всім гостям та надану честь провести захід на території нашої школи, - йдеться у повідомленні Кременчуцька Школа-інтернат Ім.І.М. Піддубного.

Після завершення заходу учасників змагань, турнірів та показових виступів нагородили грамотами та солодкими подарунками.