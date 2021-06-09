Нацбанк України вводить пам’ятні монети на честь лідера ОУН, героя АТО та 25-річчя Конституції

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У червні 2021 року Національний банк України запроваджує в обіг одразу чотири пам’ятні монети різного номіналу, присвячені видатним особистостям та народному мистецтву нашої країни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, з 9 червня вводяться в обіг пам'ятні монети «Євген Коновалець» (2 гривні, нейзильбер) та «Спадок» (10 гривень, срібло), з 21 червня – монети «Василь Сліпак» (2 гривні, нейзильбер) та «25 років Конституції України» (10 гривень, срібло).

Монета «Євген Коновалець»

Пам'ятна монета «Євген Коновалець» присвячена військовому і політичному діячеві, особистості, що символізує спадковість української національно-визвольної боротьби, Євгену Михайловичу Коновальцю.

На аверсі монети розміщено: на тлі калинової гілки, яка обрамляє монету ліворуч, – малий Державний Герб України (угорі), праворуч від якого напис – Україна; по центру, на дзеркальному тлі, фалеристична пам'ятка часів визвольних змагань у вигляді монограми з двох літер «С», переплетених гілкою червоної калини, – відзнака «Стрілецька Рада»; праворуч від якої – слова Є. Коновальця: ...Будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам потрібно - та його факсиміле; унизу: номінал монети – 2 гривні та рік карбування монети – 2021; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від фалеристичної пам'ятки).

Монета «Спадок»

Пам'ятна монета присвячена розкриттю в художньо-образній манері народного мистецтва, явищ культури, науки, побуту, що залишились від попередніх поколінь і представлені прадавнім символом Сонця, життєвої сили, еволюції Всесвіту і життя взагалі, надбанням видатної універсальної цінності матеріальної та духовної культури нашого народу, що зустрічається на писанках, вишиванках, в орнаментах.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України (позолочений), над яким рік карбування монети – 2021; унизу півколом написи: Україна і 10 гривень; у центрі зображено прикрашену знаками-символами, оберегами, візерунками спіраль – багатозначний символ еволюції Всесвіту.

На реверсі монети в оточенні стилізованої рослинності зображено козака Мамая, який тримає стилізоване українське небо, українську культуру, весь багатовіковий спадок народу. Угорі розміщено напис – спадок.

Монета «Василь Сліпак»

Пам'ятна монета «Василь Сліпак» присвячена Герою України, кавалеру ордена «За мужність» І ступеня, кавалеру ордена «Золота Зірка», волонтеру, воїну-добровольцю з позивним «Міф» Василю Ярославовичу Сліпаку. Він відомий український оперний співак, соліст Паризької опери, член Об'єднання українців Франції, який з 2014 року боронив українську державу від російського агресора і загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу смт Луганське.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис – Україна (півколом); на дзеркальному тлі – портрет Василя Сліпака, праворуч від якого музичний рядок, номінал монети – 2, графічний символ гривні, рік карбування монети – 2021, і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; ліворуч написи: Василь Сліпак «Міф» (унизу півколом).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено соловейка на стволі автомата; стилізовані дерева (угорі та внизу).

Монета «25 років Конституції України»

Пам'ятна монета «25 років Конституції України» присвячена 25-річчю прийняття Основного Закону України.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (по центру, позолочений); написи: Україна (угорі), номінал монети -10 гривень (праворуч від герба); рік карбування монети – 2021 (унизу).

На реверсі монети на матовому тлі пазлів зображено дзеркальні абриси людей, малий Державний Герб України та написи: Конституція України (унизу праворуч).