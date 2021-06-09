У Кременчуці COVID-19 діагностували у 11-місячного немовляти

Вчора, 22:31 Переглядів: 388

Сьогодні, 9 червня, в Кременчуці зареєстрували 23 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 16 жінок віком від 24 до 89 років, 6 чоловіків від 19 до 84 років та 11-місячне немовля. Із них 22 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 43 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.

Одужав 31 пацієнт.

Всього зареєстровано 9249 випадків: одужало 8667, померло 263.