Без скверу Юність: два екологічних проєкти Кременчуцької громади перемогли у голосуванні

Для пітримки третього проєкту не вистачило буквально 4 голосів
Два екологічних проєкти Кременчуцької громади перемогли у голосуванні у конкурсі «Екологічні ініціативи» від Полтавської обласної ради.
За результатами голосування Кременчуцька громада здобула перемогу з двома проєктами:
№105 Впровадження сучасних інформаційних технологій для формування екологічної свідомості в громаді м. Кременчука (автор - Natalija Galata ) - 943 голоси;
Створення екологічного сучасного лекторію в Кременчуцькому еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з використанням інформаційних технологій. Придбання мультимедійних пристроїв для організації лекційної аудиторії для подальшого використання в освітньому процесі закладу
№107 Облаштування зеленої зони біля озера на перетині села Мала Кохнівка та 3 Занасипу Кременчуцької міської територіальної громади (автор - Юрій Зоря) - 863 голоси.
- Поблизу хвойного лісу є озеро, яке до цього було буде складно облаштувати для відпочинку мешканців. На цей час прилегла територія озера знаходиться в занедбаному стані: впродовж берегової лінії росте очерет, все заросло травою. Цим проєктом планується розчистити місце для відпочинку мешканців, висадити дерева, встановити лавки, смітники, - йдеться у поясненні.
На жаль, третій проєкт «Зелений Кременчук» - озеленення скверу «Юність» у 304 кварталі - не набрав необхідну кількість голосів. Для перемоги не вистачило всього лиш 4 голоси.