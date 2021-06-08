Без скверу Юність: два екологічних проєкти Кременчуцької громади перемогли у голосуванні

- Поблизу хвойного лісу є озеро, яке до цього було буде складно облаштувати для відпочинку мешканців.

На цей час прилегла територія озера знаходиться в занедбаному стані: впродовж берегової лінії росте очерет, все заросло травою.

Цим проєктом планується розчистити місце для відпочинку мешканців, висадити дерева, встановити лавки, смітники, - йдеться у поясненні.