У Кременчуці затримали чоловіка, який «грався» зброєю

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У понеділок, 7-го червня, близько 16:00 до Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини звернувся 53-річний чоловік. За його словами, на вулиці Велика набережна його неповнолітнього сина образив невідомий, а коли батько заступився за сина, правопорушник почав погрожувати пістолетом. На щастя, заявникові вдалося відібрати зброю та в подальшому передати її поліцейським.

За офіційними даними, під час огляду зброї, яку громадянин відібрав у правопорушника, з’ясувалось, що це пістолет ТТ (1955 року випуску), а магазин пістолета заряджений саморобними набоями.

Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції, повідомив:

«Досить швидко оперативники та слідчі Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, із залученням батальйону поліції особливого призначення, встановили особу чоловіка, що фігурував у конфлікті. Ним виявився 64-річний місцевий мешканець. Під час невідкладних слідчих дій за адресою його мешкання виявлено та вилучено ще один предмет, схожий на револьвер та набої».

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вилучена зброя направлена на експертне дослідження. Вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини судом фігуранту загрожує до 7-ми років позбавлення волі. У кримінальному провадженні тривають слідчі дії.