Де в Кременчуці відключать подачу електроенергії 9 червня: назвали адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1

Посидити без світла доведеться під час проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 9 червня в Кременчуці очікуються тимчасові відключення електроенергії. В цей день проводитимуть планові ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Павлова, 4, 6;

вул. Чередницька, 87-115;

вул. Червона Гірка, 1-33;

вул. Лебедина, 2-6;

вул. Маяковського, 14/35.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: