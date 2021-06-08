Де в Кременчуці відключать подачу електроенергії 9 червня: назвали адреси

Посидити без світла доведеться під час проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 9 червня в Кременчуці очікуються тимчасові відключення електроенергії. В цей день проводитимуть планові ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Павлова, 4, 6;
- вул. Чередницька, 87-115;
- вул. Червона Гірка, 1-33;
- вул. Лебедина, 2-6;
- вул. Маяковського, 14/35.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Чкалова, 178-211;
- вул. Кагамликська, 69-81;
- пров. Вишневий;
- пров. Кузьми Дерев'янка;
- пров. Медовий.