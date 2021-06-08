Кременчук

Де в Кременчуці відключать подачу електроенергії 9 червня: назвали адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1

 

Посидити без світла доведеться під час проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 9 червня в Кременчуці очікуються тимчасові відключення електроенергії. В цей день проводитимуть планові ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Павлова, 4, 6;
  • вул. Чередницька, 87-115;
  • вул. Червона Гірка, 1-33;
  • вул. Лебедина, 2-6;
  • вул. Маяковського, 14/35.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Чкалова, 178-211;
  • вул. Кагамликська, 69-81;
  • пров. Вишневий;
  • пров. Кузьми Дерев'янка;
  • пров. Медовий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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