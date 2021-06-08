Кременчуцькі пенсіонери МВС поїдуть до Києва «вибивати» пенсію

Кременчуцькі пенсіонери МВС зібралися вчора аби обрати охочих представляти інтереси колишніх міліціонерів на зібранні в Києві.
Як пояснив виданню колишній заступник начальника міського управління міліції, а тепер голова Кременчуцької міської організації ветеранів МВС Анатолій Михайлик, 9 червня у Києві біля Кабміну відбудеться всеукраїнська акція протесту.
Колишні міліціонери, які після прийняття у 2015 році Закону про поліцію, по суті, втратили на розрахунках пенсій, вкотре намагаються звернути увагу на проблеми, з якими вони стикаються.
За його словами, у Кременчуці наразі понад 1000 пенсіонерів МВС.