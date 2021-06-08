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Кременчуцькі пенсіонери МВС поїдуть до Києва «вибивати» пенсію

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 664 Коментарів: 3

 

Мирне зібрання відбудеться біля Кабміну

Кременчуцькі пенсіонери МВС зібралися вчора аби обрати охочих представляти інтереси колишніх міліціонерів на зібранні в Києві.

Як пояснив виданню колишній заступник начальника міського управління міліції, а тепер голова Кременчуцької міської організації ветеранів МВС Анатолій Михайлик, 9 червня у Києві біля Кабміну відбудеться всеукраїнська акція протесту.

 

Колишні міліціонери, які після прийняття у 2015 році Закону про поліцію, по суті, втратили на розрахунках пенсій, вкотре намагаються звернути увагу на проблеми, з якими вони стикаються.

«Ми отримуємо пенсію, але вона розраховується несправедливо. Поліцейський, що йде на пенсію з нижчої за званням посади, отримує мало не втричі більше, ніж міліціонер. А цього року взагалі перерахували пенсію так, що люди замість 5 тисяч отримують 3000 гривень», - говорить Анатолій Михайлик.

За його словами, у Кременчуці наразі понад 1000 пенсіонерів МВС.

«Заборгованості по зарплаті перед нами вже погасили, а от щодо нарахування пенсій — тут великий мінус і ми будемо відстоювати свої права», - говорить Анатолій Михайлик.
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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: пенсіонери
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Коментарі: 3

315
1
vetalman:
Сьогодні, 19:36

при Гройсмане как сделали перерасчет частями до 2020  так все и осталось ..Инфляция с лета 2020 по 1.06 .2021 составила 30 % ..Да вы и сами видите это на ценниках в Гуртовичке


3 2
1 021
antikola:
Сьогодні, 19:57

Супер, зажили, как презеденты!!! С каждым днем все веселее, хоть посмеемся....


3 2
282
Andron777:
Сьогодні, 20:44

А чому ці міліціонери не говорять, що їм платили два роки по 5 тисяч тільки тому, що вмісті з пенсцєю їм виплачували борги по рішенню суду за неперераховані раніше пенсії. А з червня місяця перестали виплачувати бо все виплатили. Вони привикли до таких пенсій і тепер під шумок хочуть такими їх і залишити. Ось і вся хитромудра суть. 


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