Кременчуцькі пенсіонери МВС поїдуть до Києва «вибивати» пенсію

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 664 Коментарів: 3

Кременчуцькі пенсіонери МВС зібралися вчора аби обрати охочих представляти інтереси колишніх міліціонерів на зібранні в Києві.

Як пояснив виданню колишній заступник начальника міського управління міліції, а тепер голова Кременчуцької міської організації ветеранів МВС Анатолій Михайлик, 9 червня у Києві біля Кабміну відбудеться всеукраїнська акція протесту.

Колишні міліціонери, які після прийняття у 2015 році Закону про поліцію, по суті, втратили на розрахунках пенсій, вкотре намагаються звернути увагу на проблеми, з якими вони стикаються.

«Ми отримуємо пенсію, але вона розраховується несправедливо. Поліцейський, що йде на пенсію з нижчої за званням посади, отримує мало не втричі більше, ніж міліціонер. А цього року взагалі перерахували пенсію так, що люди замість 5 тисяч отримують 3000 гривень», - говорить Анатолій Михайлик.

За його словами, у Кременчуці наразі понад 1000 пенсіонерів МВС.

«Заборгованості по зарплаті перед нами вже погасили, а от щодо нарахування пенсій — тут великий мінус і ми будемо відстоювати свої права», - говорить Анатолій Михайлик.