У Кременчуці копи врятували життя бабусі у якої в зачиненому будинку відкрилася виразка

Днями охоронці порядку отримали повідомлення від медиків про те, що на проїзді Тупіковому їм потрібна допомога. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Інспектори прибули на місце, де лікарі розповіли, що у будинку перебуває 86-річна жінка у якої кровотеча внаслідок виразки шлунку, але двері зачинені з середини й вони не мають змоги потрапити до помешкання.
Поліцейські перелізли через паркан, зайшли до будинку, де на підлозі лежала бабуся, яка вже не могла самостійно пересуватись.
Завдяки злагодженій роботі патрульних та лікарів жінку вчасно госпіталізували. Наразі її життю нічого не загрожує.