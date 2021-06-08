За добу від COVID-19 одужало 27 кременчужан, а захворіло - 22

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Двох із двадцяти двох - ушпиталили

Сьогодні, 8 червня, в Кременчуці зареєстрували 22 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 12 жінок віком від 24 до 78 років та 10 чоловіків від 28 до 70 років. Із них 20 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 2 - на стаціонарі в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 43 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 27 пацієнтів.

Всього зареєстровано 9226 випадків: одужало 8636, померло 263.