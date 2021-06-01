Україна захлинається в смітті: у Міндовкілля знають, як вирішити проблему

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 551 Коментарів: 2

За прогнозами, в перші 5 років після прийняття нового законопроєкту сміттєпереробні підприємства зможуть зібрати до 4,3 млн тон упаковки, створивши до 20 тисяч робочих місць.

Проблема переробки сміття в Україні набула гігантських масштабів: у той час коли кожен українець генерує до 500 кілограмів сміття на рік, переробляють лише 3-5%.

- В Україні тільки офіційно налічується 5455 звалищ, які займають 4% території країни. А несанкціонованих звалищ, за приблизними оцінками, в 5 разів більше, - стверджує активіст і координатор в Solid Waste Consult «Ukraine — Bavaria» Андрей Сокол-Черниловский.

Саме тому актуальності набуває законопроєкт «Про керування відходами» № 2207-1Д, розроблений Міністерством довкілля спільно з Американською торговою палатою в Україні. Документ впровадить європейську модель поводження з відходами і фактично дасть зелене світло інвесторам для відкриття сміттєпереробних підприємств.

Прогнозують, що протягом перших 5 років після прийняття законопроєкту надходження сміття на полігони скоротиться на 12 мільйонів м³, зберуть та перероблять близько 4,3 мільйонів тон упаковки. Окрім того, такий підхід дозволить створити до 20 тисяч нових робочих місць.

Документ дозволить розробляти та втілювати в життя регіональні плани поводження з відходами, які вирішать проблему переповнених сміттєвих полігонів раз і назавжди.

Найближчим часом законопроєкт № 2207-1Д буде внесений до сесійної зали на друге читання.