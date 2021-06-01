Батько проведе за ґратами 13 років за жорстоке вбивство піврічного сина

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 814 Коментарів: 1

Чоловік, що забив до смерті свого шестимісячного сина проведе найближчі 13 років за ґратами. Вирок суду набрав сили бо Полтавський апеляційний суд підтримав позицію Полтавської обласної прокуратури і затвердив вирок Хорольського районного суду, ухвалений стосовно обвинуваченого за жорстоке вбивство шестимісячного сина.

Прокуратура довела, що 4 листопада 2019 року чоловік, у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння щонайменше 9 разів ударив по голові свого шестимісячного сина. Мати хлопчика, яка повернулася додому і побачила, що малюк не дихає, викликала фельдшера, однак медик лише констатував смерть.

За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини стала закрита черепно-мозкова травма і перелом кісток склепіння та основи черепа, що супроводжувалося крововиливами в головний мозок.

Свою вину у вчиненні злочину батько заперечував, пояснюючи, що сина не бив, проте на підставі зібраних доказів, проведених експертиз, показів свідків колегією суддів Хорольського районного суду чоловіка визнано винним в умисному вбивстві малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Вирок суду набрав законної сили.

До відома: з початку 2021 року органами Полтавської обласної прокуратури підтримано публічне обвинувачення у 40 кримінальних провадженнях та направлено до суду 44 обвинувальних акти, де потерпілими від кримінальних правопорушень є діти.