Батько проведе за ґратами 13 років за жорстоке вбивство піврічного сина

Вирок суду набрав законної сили
Чоловік, що забив до смерті свого шестимісячного сина проведе найближчі 13 років за ґратами. Вирок суду набрав сили бо Полтавський апеляційний суд підтримав позицію Полтавської обласної прокуратури і затвердив вирок Хорольського районного суду, ухвалений стосовно обвинуваченого за жорстоке вбивство шестимісячного сина.
Прокуратура довела, що 4 листопада 2019 року чоловік, у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння щонайменше 9 разів ударив по голові свого шестимісячного сина. Мати хлопчика, яка повернулася додому і побачила, що малюк не дихає, викликала фельдшера, однак медик лише констатував смерть.
За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини стала закрита черепно-мозкова травма і перелом кісток склепіння та основи черепа, що супроводжувалося крововиливами в головний мозок.
Свою вину у вчиненні злочину батько заперечував, пояснюючи, що сина не бив, проте на підставі зібраних доказів, проведених експертиз, показів свідків колегією суддів Хорольського районного суду чоловіка визнано винним в умисному вбивстві малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.
Вирок суду набрав законної сили.
До відома: з початку 2021 року органами Полтавської обласної прокуратури підтримано публічне обвинувачення у 40 кримінальних провадженнях та направлено до суду 44 обвинувальних акти, де потерпілими від кримінальних правопорушень є діти.