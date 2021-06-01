Пам’ятки Полтавщини занесли в електронний ГІС-реєстр

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Полтавщина – одна з трьох областей, в яких запустили проєкт зі створення електронного реєстру культурних пам’яток

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Національною академією наук та Інститутом географії національної академії наук України запровадило на Полтавщині пілотний проєкт «Державний реєстр нерухомих пам’яток України». Він передбачає створення електронного реєстру об’єктів культурної спадщини області.

Заступниця директора Департаменту культури і туризму ОДА Інна Шестюк розповіла, що на сьогодні в реєстр внесли загальну інформацію (переважно з фотофіксацією) про 1581 культурну пам’ятку Полтавщини. З них 95 – пам’ятки національного значення, 866 – місцевого значення області, а 620 – найвизначніші об’єкти археології Полтавщини.

Заступниця голови облдержадміністрації Катерина Рижеченко наголосила:

- Впровадження такого ГІС-реєстру - це важливий крок у частині збереження та популяризації культурної спадщини як на території Полтавщини, так і в Україні загалом.

ГІС-реєстр передбачає низку модулів, тем, рубрик та категорій, які забезпечують повноцінний доступ до інформації про будь-який об’єкт України. Базу в своїй роботі можуть використовувати органи охорони культурної спадщини, правоохоронці, громадські об’єднання тощо.

Наразі в пілотному проєкті окрім Полтавщини беруть участь Одеська та Закарпатська області.