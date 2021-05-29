На уикенд Кременчуг накроет гроза: объявлено штормовое предупреждение

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 438

Последние выходные весны принесут в город более прохладные температуры, которые сменят жару рабочей недели

На смену достаточно жаркой и сухой погоде, которая господствовала в Кременчуге среди рабочей недели, на последних выходных весны придёт гроза с дождём.

По сообщению Полтавского областного центра по гидрометеорологии, днем 29 мая в Полтавской области, в частности, в нашем городе, ожидаются грозы, значительные дожди, во время грозы шквалы ветра 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, первый уровень опасности – «желтый».

Sinoptik прогнозирует, что в субботу, 29 мая, дожди будут идти целый день, а вечером разразится гроза. Зато воскресенье, 30 мая, пройдёт без осадков. Температура на уикенд немного снизится – до +15-23°С. То же самое касается и следующей недели – больше +20°С не ждите.

Ventusky солидарен с коллегой – обещает дождливую субботу и грозу около 18.00. В воскресенье осадки прекратятся, но облачная погода сохранится. Воздух прогреется до значений +16-22°С.

А вот Gismeteo сообщает о дождях на протяжении всех выходных, но особенно сильных и с грозой – в субботу, 29 мая. Жара рабочей недели спадёт, температурный максимум на уикенд составит +23°С, а минимум +15°С. Начало следующей рабочей недели также выдастся достаточно прохладным и дождливым.