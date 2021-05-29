Дороги на Полтавщині стали вдвічі небезпечнішими

Сьогодні, 08:11 Переглядів: 444

Кількість ДТП на Полтавщині цього року зросла майже на 30 %, а кількість загиблих збільшилась майже вдвічі. Про це повідомляють на сайті нацполіції Полтавщини.

За офіційними даними, від початку року на дорогах Полтавщини поліція зареєструвала понад тисячу чотириста дорожньо-транспортних пригод. У кожній п’ятій автомобільній аварії постраждали люди.

Як повідомляють правоохоронці, штрафи для пішоходів та велосипедистів збільшилися у кілька разів а також зросла вартість відповідальності за телефонну розмову за кермом, за проїзд на заборонний сигнал світлофора і за ігнорування спецтранспорту.