Обережно, ями! Компенсацію за пошкодження авто через ями на дорогах отримати реально

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 276

Чому кременчужани не поспішають звертатися до суду за компенсацією та чи реально її отримати взагалі, дізнавався ТелеграфЪ

Ні для кого не секрет, що дороги у Кременчуці, як, власне, і по всій Україні без перебільшення є небезпечними для життя.





Містяни нівечать автівки та, будемо відвертими, ризикують власним життям, сідаючи за кермо.





Як повідомила прес офіцер патрульної поліції Олена Власенко, через аварії, причиною яких став незадовільний стан дорожнього покриття (ч.4 ст. 140 КупАП «Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт») з початку року у Кременчуці було складено три протоколи на балансоутримувачів доріг.





За цими справами матеріали передано до суду, який і має вирішити, чи отримають власники автівок компенсації чи ні.

Минулого тижня Телеграф писав про ДТП, що трапилася по вулиці Чкалова. Після зливи в яму, що перетворилася на калюжу потрапило щонайменше три автівки. Всі вони зазнали ушкоджень. Дві машини залишилися без коліс. Проте, за даними редакції, жоден з учасників інциденту до суду поки не звертався.





Чому кременчужани не поспішають звертатися до суду за компенсацією та чи реально її отримати взагалі, дізнавався ТелеграфЪ

За словами власників автівок процес отримання відшкодування буде складним та довготривалим, а на це не має ані часу ані коштів. Адже потрібно звертатися до суду. Якщо на адвокатських послугах можна зекономити і самотужки доводити свою правоту можливо, то заощадити на судовому зборі не вийде. Його потрібно сплатити обов’язково.





- Якщо через ями на дорогах сталася ДТП, або автомобіль дістав пошкодження, спочатку необхідно задокументувати цей факт. Для цього необхідно викликати поліцію і не чіпати автомобіль до приїзду правоохоронців, - говорить юрист Руслан Лазоренко.





Як радить спеціаліст, під час документування ДТП треба наполягти, щоб у протоколі було зазначено стан дорожнього полотна, а також ширину і глибину ям, які стали причиною інциденту. Якщо аварія сталася в темний час доби (або яма була прихована в калюжі), необхідно зазначити в протоколі, що водій об’єктивно не зміг виявити перешкоду.





- Причина аварії відіграє ключову роль у суді. Якщо в протоколі йдеться про недотримання дистанції і перевищення швидкості на успіх сподіватися марно. Треба вимагати згадки ст. 140 КУпАП, в якій прописана відповідальність дорожників за порушення правил і стандартів утримання доріг, - рекомендує Руслан Лазоренко, зазначаючи, що згідно з вимогами Державного стандарту України щодо безпеки дорожнього руху, автомобільних доріг (ДСТУ 3587-97), на автодорозі глибина ями не має перевищувати 4 см.





Щоб «війна» в суді мала більше шансів на перемогу спеціаліст радить:

зробити якомога більше знімків і пошкодженого авто, і ділянки дороги з вибоїнами, де сталася ДТП. Стане в пригоді і відео з реєстратора

заручитися підтримкою свідків

спробувати викликати представника власника дороги, щоб той склав акт обстеження ділянки

з усіма зібраними доказами і документами звертатися із заявою про порушення справи за фактом адміністративного порушення за місцем реєстрації

позов до суду про відшкодування матеріальної шкоди можна подавати як за місцем реєстрації відповідача (власника дороги), так і за місцем ДТП

- Підготуйтеся до того, що судовий процес буде довгим і виснажливим. Але насправді довести свою правоту і виграти суд і отримати компенсацію через ями на дорозі цілком реально, - резюмує юрист.