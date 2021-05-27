Ковідна доба у Кременчуці: 91-річний дідусь помер, 5-річна дитина захворіла

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Сьогодні, 27 травня, в Кременчуці зареєстрували 13 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 5 жінок віком від 47 до 77 років, 7 чоловіків віком від 27 до 69 років та 5-річна дитина. Із них 11 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 2 - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 66 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.

Одужало 17 пацієнтів. На жаль, 91-річний чоловік помер.

Всього зареєстровано 9 085 випадків: одужало 8 381, померло 258.