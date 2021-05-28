На Полтавщині в 2021 попалися 35 роботодавців з 93 неоформленими працівниками

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 365

Досягнення повної і продуктивної зайнятості неможливо без викоренення таких явищ як неформальна економіка та незадекларована праця. Ці явища не тільки обмежують можливості держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров’я, розвитку професійних навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення, вони сприяють створенню і існуванню недобросовісної конкуренції щодо тих суб’єктів господарювання, які у повному обсязі забезпечують виконання зобов’язань щодо сплати податків, охорони праці і соціального забезпечення працівників. Проблеми неформальної економіки і незадекларованої праці є однією із потужніших перешкод для України у забезпеченні гідної праці і високих темпів зростання.

У зв’язку з цим, на початку року Держпраці разом із представниками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Національної поліції, Державної податкової служби, Пенсійного фонду, соціальних партнерів та представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було прийнято рішення щодо спільної організації та координації зусиль у боротьбі з незадекларованою працею. Майданчиком для такої роботи стала робоча група Держпраці, до якої залучені представники всіх зацікавлених органів, а також представники роботодавців та працівників.

Результатом спільної роботи став Національний план спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік. Особливістю цього плану є його формування на рівні регіонів та оформлення у єдиний документ на рівні країни.

В області створена Робоча група з питань щодо зниження рівня незадекларованої праці, до якої ввійшли представники Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області, Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Полтавського обласного центру зайнятості, Полтавської обласної ради профспілок, Полтавського обласного об’єднання організацій роботодавців. Робочою напрацьовано та затверджено «План спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці у Полтавській області на 2021 рік».

Планом передбачається організація роботи в ризикових сферах господарювання в два етапи – інформаційного та інспекційного.

Фахівцями Управління та інших установ, представники яких є членами Робочої групи з питань щодо зниження рівня незадекларованої праці, з початку року проведено близько 1200 інформаційних відвідувань з метою інформування роботодавців та працівників про найбільш ефективні способи додержання законодавства з питань оформлення трудових відносин.

В засобах масової інформації висвітлено 85 матеріалів щодо детінізації зайнятості, неприпустимості використання праці неоформлених працівників та відповідальності за порушення законодавства. Також фахівцями Управління надано понад 470 індивідуальних консультацій громадян по телефону, через соціальні мережі, тощо з питань додержання законодавства про працю, в тому числі щодо необхідності належного оформлення трудових відносин.

Інспекційна кампанія в області триває з початку року, основна її частина починається після інформаційної і буде спрямована на тих роботодавців, які використовують найману працю, але трудові договори не укладають, не сплачують податки та єдиний соціальний внесок.

З початку року Управлінням, в тому числі в м. Кременчуці та районі, м. Миргороді та районі, м. Лубнах та районі, м. Зінькові та районі, м. Гадячі та районі проведено 95 інспекційних відвідувань з питань оформлення трудових відносин.

За результатами заходів контролю виявлено 35 роботодавців, які використовували працю 93 найманих працівників без укладення трудового договору та 1 суб’єкт господарювання, що використовували найману працю 2 працівників на підставі цивільних договорів, які мають ознаки трудового договору. Також виявлено 10 працівників, з якими було укладено трудові договори, але були допущені до роботи без повідомлення органів ДФС.

За результатами заходів державного контролю внесено 40 приписів на усунення виявлених порушень, складено та передано до суду 13 протоколів про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 41 КУпАП. Також винесено 10 постанов по абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП про накладення фінансових санкцій, за допуск працівників до роботи без оформлення трудового договору, на суму 3240,0 тис. грн.

За результатами проведених заходів трудові договори було укладено з 2,5 тис. працівниками.

Збалансована робота всіх причетних до цього державних структур, членів Робочої групи, із застосуванням необхідних заходів показала, що в області спостерігається тенденція щодо збільшення кількості застрахованих осіб.

Згідно наявної щомісячної інформації загальна сума сплаченого страхувальниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в березні 2021 року збільшилася по відношенню до січня поточного року на 213407,45 тис.грн. Кількість прийнятих на роботу працівників згідно поданих повідомлень про прийняття на роботу в березні склала 14363 осіб, що на 1520 осіб більше ніж у січні 2021р.

В черговий раз закликаємо роботодавців зробити крок назустріч суспільству – легалізувати зайнятість населення та відмовитись від виплати зарплати «в конвертах». Це дозволить зняти соціальну напругу, а громадянам отримати реальну соціальну підтримку.

У випадку порушення законодавства до керівників підприємств і приватних підприємців контролюючі органи вимушені будуть застосовувати всі заходи впливу в межах їх компетенції.