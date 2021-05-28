Кременчужанин зайняв друге місце у регіональному конкурсі фотовідеоаматорів

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 274 Коментарів: 1

В онлайн-конкурсі «Погляд майстра» також відзначили ще одного вихованця та педагога Кременчуцького міського центру позашкільної освіти

Вихованці та педагог Кременчуцького міського центру позашкільної освіти проявили свої таланти та отримали подяки на регіональному відкритому онлайн-конкурсі юних фотовідеоаматорів «Погляд майстра». Про таке мовиться на сайті департаменту освіти Кременчука.

Вихованця КМЦПО Дмитра Комара нагородили дипломом за зайняте ІІ місце у номінації «Фото». А Микола Маєвський отримав диплом за участь у конкурсі.

Крім того, керівника хлопців Костянтина Холодняка відзначили подякою за популяризацію фото- та відеомистецтва, підтримку талановитої учнівської молоді, ефективну підготовку вихованців до конкурсу «Погляд майстра».