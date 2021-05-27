Кременчужани можуть безкоштовно переглянути фільми «Чілдрен Кінофесту»

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 3

До конкурсної програми Міжнародного кінофестивалю для дітей і підлітків «Чілдрен Кінофест» традиційно увійшли сім фільмів. Переглянути їх кременчужани зможуть у кінотеатрі Filmax, що на Молодіжному (проспект Лесі Українки, 96).

«Чілдрен Кінофест» – фестиваль, який 8 років поспіль безкоштовно знайомить українських дітей з новими європейськими стрічками та світовою кінокласикою. У 2021 році подія відбудеться в гібридному форматі: частина фільмів буде показана в кінотеатрах з 28 травня до 2 червня, частина – онлайн з 28 травня до 6 червня на сайті.

Із семи фільмів конкурсної програми аудиторія обере переможця – після перегляду фільмів глядачам запропонують оцінити свої враження.

Фільмом-відкриттям «Чілдрен Кінофесту» в кінотеатрах стане фантастична анімаційна стрічка Анатолія Лавренішина «Віктор_Робот», яка в цьогорічній конкурсній програмі представляє Україну. Картина вже відзначена Призом глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю та Премією «Кіноколо». Події фільму розгортаються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємниче зникає.

У кінотеатрах продемонструють ще три картини з конкурсної програми. Серед них – відзначена Баварською та Німецькою кінопреміями родинна історична драма «Як Гітлер вкрав рожевого кролика». У стрічці йдеться про дев’ятирічну дівчинку, сім’я якої змушена тікати з рідної Німеччини після приходу до влади нацистів. Французько-бельгійський фільм «Полі» розповість про пригоди двох друзів – дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя в неволі. У справжню кіноподорож Данією відправить глядачів комедія «Хлопчик-гусак», найкраща дитяча стрічка 2020 року за версією Данської кіноакадемії.

Ще три фільми конкурсної програми будуть продемонстровані онлайн: нідерландська сімейна комедія «Джекі та Опієн», норвезька пригодницька документальна картина «Арктичні верблюди» та шведська фантастична стрічка «Самі в космосі».

На ретроспективному показі, який проходитиме в кінотеатрах та онлайн, глядачам фестивалю покажуть пригодницький анімаційний фільм «Лисенятко Вук». Угорська стрічка, знята за мотивами дитячих оповідань Іштвана Фекете, побачила світ у 1981-му, а цього року відзначає своє 40-річчя. Саме Вук став натхненням для іміджу цьогорічного «Чілдрен Кінофесту».

Онлайн продемонструють фільм-закриття фестивалю – українську фантастичну пригодницьку стрічку «Фокстер & Макс» Анатолія Матешка, яка є минулорічним переможцем «Чілдрен Кінофесту». Головний герой фільму, дванадцятилітній школяр Макс знаходить балончик з нанофарбами, і малює графіті собаки. Неочікувано малюнок оживає та перетворюється на пса-наноробота з суперможливостями.

У межах «Чілдрен Кінофесту» також буде показано (в кінотеатрах і онлайн) двадцять стрічок-фіналістів П'ятого конкурсу короткометражних фільмів, знятих дітьми. За традицією, переможців визначить журі українських кінематографістів – режисер-постановник фантастичного анімаційного фільму «Віктор_Робот» Анатолій Лавренішин, режисер драми «Додому» Наріман Алієв та письменниця, режисерка документального хіта «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірина Цілик. Глядачам показу також запропонують проголосувати та обрати переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій». Фіналістів оголосять 19 червня.