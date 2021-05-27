Чоловіка закрили на чотири роки за напад на тролейбус

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 169

Чоловіка, який в липні минулого року в районі зупинки Водоканал «напав» на тролейбус рішенням суду позбавили волі більш ніж на 4 роки.

Згідно з даними Єдиного судового реєстру таке рішення прийняв Автозаводський районний суд.

Як стало відомо журналістам видання, чоловіка не пустили до салону тролейбусу №5 через карантинні обмеження, що й викликало хвилю неконтрольованого гніву. Чоловік почав бити ногами в двері тролейбуса, чим завдав збитків тролейбусному управлінню на майже 6 тисяч гривень.

«Відлупцювавши» тролейбус, мешканець Глобиного завітав до молочного кіоску й пограбував там жінку, до того ж ще й штовхнувши її в плече.

Як стало відомо в ході судового розслідування, чоловік вже мав не одну судимість, тож суд прийняв рішення позбавити його волі строком на 4 роки та 2 місяці.