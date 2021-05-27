Уряд планує спростити доступ громадян до безоплатних юридичних послуг

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Зокрема, зміни торкнуться надання юридичної допомоги дітям та людям з особливими потребами

За інформацією офіційного Урядового порталу, 26 травня Комітет Верховної Ради України обговорив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання».

Так, надання безоплатної правової допомоги певним категоріям населення відповідатиме нормам та стандартам Ради Європи. З цієї точки зору, 70% змін, запропонованих законопроєктом, не викликають зауважень.

Основні зміни торкніться надання допомоги таким категоріям громадян:

дітям, які досягли 14 років через електронні звернення;

особам, які є недієздатними, або дієздатність яких обмежена;

людям, які звернулись для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми до ухвалення рішення про встановлення такого статусу.

Також пропонується закріпити процедуру залучення перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання вторинної правової допомоги, адже наразі це питання Законом не врегульоване.

- Маємо ухвалити саме той Закон, який буде відповідати потребам українського суспільства, підтримуватися Урядом, адвокатурою, та, безумовно, який буде відповідати кращим стандартам Ради Європи, - наголосив голова Комітету з питань правової політики Андрій Костін



