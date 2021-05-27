Уряд планує спростити доступ громадян до безоплатних юридичних послуг

За інформацією офіційного Урядового порталу, 26 травня Комітет Верховної Ради України обговорив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання».
Так, надання безоплатної правової допомоги певним категоріям населення відповідатиме нормам та стандартам Ради Європи. З цієї точки зору, 70% змін, запропонованих законопроєктом, не викликають зауважень.
Основні зміни торкніться надання допомоги таким категоріям громадян:
Також пропонується закріпити процедуру залучення перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання вторинної правової допомоги, адже наразі це питання Законом не врегульоване.