Кременчук

Де в Кременчуці зникне світло 28 травня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 335

 

Електроенергію відключатимуть з метою проведення ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії у Кременчуці 28 травня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Європейська, 68а, 72, 72а, 74.

З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто проживає за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • вул. Лікаря О.Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • пров. Господарський;
  • пров. Декабристів.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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