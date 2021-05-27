Де в Кременчуці зникне світло 28 травня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 335

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії у Кременчуці 28 травня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Європейська, 68а, 72, 72а, 74.

З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто проживає за адресами: