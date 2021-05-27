Де в Кременчуці зникне світло 28 травня: адреси

Електроенергію відключатимуть з метою проведення ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії у Кременчуці 28 травня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Європейська, 68а, 72, 72а, 74.
З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто проживає за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- вул. Лікаря О.Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- пров. Господарський;
- пров. Декабристів.